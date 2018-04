Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, as varas receberam 48,3% menos ações Imagem: Reprodução / Veja

O ano de 2018 registrou a primeira queda no número de entrada nos processos da Justiça do Trabalho em 60 meses. Após mudanças com a reforma trabalhista, o número de litígios pendentes recuou 6,4% em fevereiro, segundo a Folha de São Paulo.

Em matéria publicada nesta terça-feira (17), o noticiário atesta que “essa redução é reflexo direto da queda do número de novos processos: entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, as varas receberam 48,3% menos ações em comparação ao mesmo período do ano anterior”.

Para a sequência do ano, a Justiça do Trabalho estima uma redução ainda maior no volume de ações.