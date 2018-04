O papa Francisco criticou os que "gastam alegremente" quando outros têm que se conformar em olhar "desde fora enquanto sua vida passa e acaba miseravelmente". Ele pediu ajuda aos pobres e necessitados.

A explanação foi feita em sua terceira exortação apostólica intitulada Gaudete et Exsultate, que foi publicada nesta segunda-feira (9) pelo Vaticano. Nele, o papa abordou a "santidade no mundo contemporâneo", seus "riscos, desafios e oportunidades".

"Não podemos planejar um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam alegremente e reduzem sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros só olham desde fora, enquanto sua vida passa e acaba miseravelmente", falou.

No texto, o papa também critica "a alegria consumista e individualista tão presente em algumas experiências culturais de hoje" e sublinha que "o consumismo só enche o coração; pode brindar prazeres ocasionais e passageiros, mas não gozo".

Além disso, avisa que "o consumo de informação superficial e as formas de comunicação rápida e virtual podem ser um fator de atordoamento que nos afasta da carne sofrente dos irmãos ".

"As constantes novidades dos recursos tecnológicos, o atrativo das viagens, as inumeráveis ofertas para o consumo às vezes não deixam espaços vazios onde ressoe a voz de Deus", afirmou.

"Tudo se enche de palavras, de desfrutes epidérmicos e de ruídos com uma velocidade sempre maior. Ali não reina a alegria, senão a insatisfação de quem não sabe para que vive", disse Francisco.

Acrescentou que os recursos de distração "que invadem a vida atual" conduzem a dar uma importância absoluta ao mesmo tempo "livre, no qual podemos utilizar sem limites esses dispositivos que nos brindam entretenimento e prazeres efêmeros".

O papa apontou que, "contra a tendência ao individualismo consumista que termina nos isolando na busca do conforto além dos demais", é preferível se identificar "com aquele desejo de Jesus: “que todos sejam um”. Com informações da Agência Lusa.

