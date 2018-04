Morador do estado americano de Detroit, Dylan Hemphill morreu depois de ser baleado por um de seus melhores amigos durante uma transmissão ao vivo do Instagram, segundo a polícia local.

Hemphill e seu amigo estavam exibindo dinheiro e um rifle que possuíam quando o tiroteio ocorreu, aproximadamente às 23h55 no horário local. Oficiais do Departamento de Polícia de Detroit revelaram que o amigo de Hemphill havia disparado acidentalmente a arma depois de colocar o dedo no gatilho.

Embora o amigo tenha discado imediatamente para os serviços de emergência, socorristas chegaram tarde demais. Hemphill, 18 anos, foi baleado na nuca.

"Parece tão surreal agora. Estou chocada… muito chocada", disse Shantel Hemphill, mãe de Dylan, à emissora de notícias local WXYZ. "Eles são amigos íntimos. Eles são como irmãos. Quero dizer, eu tratei DeRon como se ele fosse um filho meu."

"Isso não deveria acontecer com ninguém. Eu ouço sobre coisas como essa todos os dias, nunca pensei que isso aconteceria comigo", acrescentou.

O nome completo do atirador não foi revelado pelos oficiais. Ele está sob custódia policial.

O tiroteio acidental acontece dias depois que um homem de Houston também foi baleado por seu amigo durante uma transmissão no Facebook ao vivo. Com informações do Sputnik Brasil.