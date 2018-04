Os usuários do WhatsApp que utilizam recursos de áudio terão a vida mais fácil a partir de agora. Foto: Reprodução/Gazeta do Povo

O WhatsApp lançou uma novidade bem interessante para quem utiliza muitos recursos de áudio nas conversas. Em sua atualização mais recente, o aplicativo liberou o recurso de continuar ouvindo mensagens de voz mesmo com a tela do smartphone bloqueada ou em outros apps.

Essa nova função só não entrará em ação caso o usuário tente utilizar algum recurso sonoro simultaneamente em seu celular, a exemplos de vídeos ou música.

Esta nova atualização, porém, está disponível apenas no sistema IOS, do iPhone, na versão 2.18.40. No Android, por sua vez, sistema de propriedade do Google, ainda não existe uma previsão para que o recurso seja liberado.

Outras funções que o WhatsApp deve receber no futuro são o modo noturno, o aumento do limite de usuários por grupo para 4.096 e o suporte para uso do Touch ID para bloquear o aplicativo. Essas informações foram divulgadas pelo site WABetaInfo.

