Eugenia Victal, colunista do Portal T5, te ensina a preparar uma trufa fit. Imagem: Reprodução/TV Tambaú

Ultimamente uma onda de comidas saudáveis tem invadido cada vez mais a vida dos brasileiros. Muitas pessoas estão trocando as comidas gordurosas por uma alimentação saudável no dia a dia, só que nem sempre é possível seguir à risca tudo isso.



Sabe aquela vontade de comer chocolate depois do almoço? Pois é, isso é mais normal do que as pessoas imaginam. Porém, se você quer comer algo doce mas sem que o alimento tenha tanto açúcar quanto tradicionalmente, a colunista do Portal T5 Eugenia Victal te ensina a fazer uma trufa fit.

Para a receita, serão necessários os seguintes ingredientes:

1 xícara de chá com damascos, tâmaras e ameixas

1 colher de sopa de cacau em pó

½ xícara de avelã

½ xícara de amêndoas

O passo a passo você pode conferir assistindo ao vídeo abaixo, do programa Com Você, da TV Tambaú.