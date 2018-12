Artista faz sucesso retratando diferenças entre oriente e ocidente; veja fotos

As diferenças entre as regiões são destaque no trabalho Foto: Reprodução / Instagram

Um artista turco viralizou nas redes sociais pelo trabalho que desenvolve. Ugur Gallen teve a ideia de fazer uma série de fotomontagens comparando as realidades distintas e as publicações acontecem no perfil do instagram.



O trabalho é realizado a cerca de 5 anos. Ao The Indian Express, o jovem informou que a primeira montagem foi inspirada em refugiados que escaparam da guerra da Síria.

Ainda de acordo com a publicação, o rapaz informou que nunca teve reclamações de direitos autorais sobre as imagens que usa para as montagens.

Confira algumas publicações: