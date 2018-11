Petrobras vende 37 campos de petróleo e deve arrecadar mais de US$ 800 milhões

Nesta quarta-feira (28), a estatal anunciou a venda de 34 campos produtores de petróleo em terra, na bacia do Rio Grande do Norte, e outros três na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.



A venda dos 34 campos foi para a empresa 3R Petróleo, por US$ 453 milhões. Os outros três campos, em águas rasas, na Bacia de Campos, estão avaliados em US$ 370 milhões. São campos com baixíssima produção.

Essa prioridade para a área de exploração e produção especialmente para o pré-sal estará estampada no novo plano de negócios da companhia que deve ser divulgado nos próximos dias, como informou a Jovem Pan.

