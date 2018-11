Corpo de estudante brasileiro assassinado por engano na Bolívia ainda não chegou ao Brasil

A família de Vinicius Chagas Maciel luta, há uma semana, trazer o corpo do rapaz para o Brasil. O jovem foi para a Bolívia já que pretendia estudar medicina no país vizinho.

Vinicius morava lá há quase um ano e as suspeitas apontam que ele teria sido confundido com um assaltante ao cobrar uma dívida. Os moradores do povoado de San Julian espancaram e enforcaram o rapaz. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

A família afirma que não tem dinheiro para trazer o corpo de Vinícius para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores informou que o consulado na Bolívia dará apoio aos familiares, mas que não existe previsão legal para pagamento do traslado pelo governo.

A embaixada brasileira em La Paz cobrou rigor na identificação dos envolvidos no crime.