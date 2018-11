Estados e municípios reúnem esforços para Semana Nacional de combate ao Aedes aegypti

Estados e municípios reúnem esforços no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A Semana Nacional de Combate ao transmissor de doenças, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela começou nesse domingo (25) com uma série de ações.

No total, 210 unidades públicas e privadas de todo o país estão sendo mobilizadas. Entre as atividades planejadas estão visitas domiciliares, distribuição de materiais informativos e mutirões de limpeza.

A mobilização pretende mostrar que a união do Governo com a população é a melhor forma de derrotar o mosquito, principalmente na fase que antecede o verão. Neste período, o calor e as chuvas são condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, lembrou também da importância da vacinação contra a febre amarela.

A Semana Nacional de Combate ao Aedes termina na sexta-feira (30) com um dia “D” de combate ao mosquito, e serão feitos mutirões de limpeza em todos os espaços, incluindo os órgãos públicos. Jovem Pan