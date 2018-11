Governo do Japão pode aumentar idade de aposentadoria para 70 anos

O governo prevê fomentar políticas econômicas favoráveis a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho Foto: Reprodução / Internet

Com o objetivo de promover o crescimento econômico do país, o governo do Japão pode aumentar a idade de aposentadora de 65 para 70 aos. A informação foi divulgada pela agência de Notícia Kyodo.

Segundo a publicação, a proposta estende-se a criação de um relatório com a estratégia de crescimento e fortalecimento econômico do país.

O debate pode acontecer já na próxima segunda-feira (26) durante a reunião do conselho de política econômica e fiscal. Antes da repercussão, inclusive, o governo japonês projetou apresentar o projeto apenas em 2020.

