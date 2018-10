Furacão Leslie deixa pelo menos 100 mil casas sem energia elétrica, em Portugal

A ilha de Mallorca, na Espanha, também foi atingida pelo fenômeno Foto: Reprodução / Internet

De acordo com o serviço português de emergência e contenção de desastres, foi confirmada nesta segunda-feira (15) a informação de que pelo menos 100 mil casas estão sem energia no país após a passagem durante do furacão Leslie, que atingiu o país na madrugada deste domingo (14).

A região mais afetada foi o centro do país. Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas e 61 desalojadas.

A força dos ventos foram suficientes para arrancar troncos e danificar casas. Em Soure, uma das cidades mais atingidas, o governo calcula prejuízos na casa de um milhão de euros. Os serviços de segurança seguem em alerta com o objetivo de reduzir os prejuízos.

