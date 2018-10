Trabalhar em excesso é como estar bêbado, aponta estudo

As estatísticas mais recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que mais de 400 milhões de pessoas trabalham 49 ou mais horas por semana.

E elas podem estar correndo um risco: um estudo analisou 13 anos de registros de trabalho nos Estados Unidos e descobriu que "trabalhar em empregos com horas extras estava associado a uma taxa de risco de lesões 61% maior em comparação com trabalhos sem hora extra”.

O estudo aponta que quem acordou às 8h e ficou acordado até 1h da manhã do dia seguinte (ou seja, 17 horas seguidas), terá desempenho físico pior do que se tivesse uma concentração de 0,05% de álcool no organismo, equivalente a duas latas de cerveja. É o chamado "bêbado" de cansaço.

Com informações da Época