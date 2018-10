Dólar registra alta de 1,42% e fecha a R$ 3,7635

O dólar encerrou o pregão dessa quarta-feira (10) em alta de 1,42%, cotado a R$ 3,7635 para venda. Mesmo com a correção no movimento de queda registrado nos últimos dias, a moeda norte-americana acumula desvalorização de 8,09% nos primeiros dez dias de outubro.

O Banco Central segue com os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem ofertas extraordinárias de venda futura de dólares.

Segundo a Agência Brasil, o índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em baixa de 2,80%, com 83.679 pontos, com queda dos papéis das grandes companhias, consideradas como blue chip, como Petrobras com desvalorização de 2,87% e Eletrobras com 8,36%.