​Cego morre ao cair de terraço durante participação em protesto

O homem caiu do terraço do Ministério de Família, Solidariedade, Igualdade e Desenvolvimento Social de Rabat Foto: Reprodução / Internet

Um acidente provocou a morte de um homem cego, de 27 anos, na noite deste domingo (7), no Marrocos. De acordo com a imprensa local, o homem caiu do terraço do Ministério de Família, Solidariedade, Igualdade e Desenvolvimento Social de Rabat (capital do país).



A vítima ainda foi atendida pelo serviço médico local e levado ao hospital Ibn Sina, mas, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

Em comunicado, o ministério expressou "tristeza por este incidente trágico". Ainda de acordo com a instituição, foi aberta uma investigação para apurar as causas do acontecido.

