Mesmo abaixo do esperado, setor de turismo retoma crescimento após dois anos de recuo

Depois de período de recuo, o setor de turismo retoma fôlego, segundo pesquisa da Fecomercio de SP. A expectativa é de crescimento de 2% neste ano, em relação a 2017, segundo o Índice de Atividade do Turismo.

Esse indicador é moldado pela soma das receitas operacionais das atividades características do turismo, com base em dados do IBGE e cálculos elaborados pela Fecomercio.

Em 2007, quando foi criado, o índice era 100, enquanto ano passado fechou em 156, ou seja, crescimento de 56% na série histórica. O melhor ano do turismo brasileiro foi em 2014, quando o índice foi de 170, depois amargou quedas anuais até a atual retomada.

Mesmo com crescimento, segundo Mariana Aldrigui, presidente do Conselho de Turismo da Fecomercio, o número é baixo frente ao esperado pelos empresários do setor: “este índice não representa retomada consistente do setor, porque entre fevereiro e março nossos conselheiros estimavam crescimento entre % e 10%”.

Quem está viajando, tem a disposição muitos destinos, inclusive no exterior.

Sonia de la Peña, gerente de vendas de um resort no Caribe, fala sobre esse movimento envolvendo os brasileiros. “O público brasileiro gosta do mexicano. Nós amamos música, gostamos de dançar e é isso que oferecemos, além de uma importante gastronomia, de todo o ambiente aconchegante. O brasileiro gosta muito. No resort falam em espanhol e alguns falam português, então nos entendemos muito bem”, disse.