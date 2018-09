Mbappé ganha presente de Pelé

O craque Kylian Mbappé, que brilhou na seleção francesa durante a Copa do Mundo da Rússia, levou a web à loucura neste final de semana. O jogador tweetou uma foto segurando a camisa do Santos autografada por ninguém menos que o Rei do Futebol, Pelé.

"Obrigado pelo presente maravilhoso, Rei Pelé", escreveu na legenda

Não faltou gente querendo ver o craque jogar pelo Peixe.

