Gol de Philippe Coutinho pode ganhar como o melhor da Copa; veja como votar

O golaço do meia Philippe Coutinho contra a Suíça deu o que falar e está concorrendo ao prêmio de melhor gol da Copa do Mundo na Rússia. Os nomes dos concorrentes nesta categoria foram divulgados pela Fifa nesta terça-feira.

Gols do jogador da Argentina Ángel Di Maria e do craque Nacer Chadli, da Bélgica, também entraram na competição. A votação é pública, e está disponível no site oficial da Fifa.

Veja a lista dos concorrentes divulgada pelo UOL:

Nacer Chadli (Bélgica) contra o Japão

Denis Cheryshev (Rússia) com o primeiro gol contra a Arábia Saudita

Denis Cheryshev (Rússia) contra a Croácia

Cristiano Ronaldo (Portugal) com o terceiro gol contra a Espanha

Philippe Coutinho (Brasil) contra a Suíça

Ángel Di Maria (Argentina) contra a França

Artem Dzuba (Rússia) contra o Egito

Adnan Januzaj (Bélgica) contra a Inglaterra

Toni Kroos (Alemanha) contra a Suécia

Jesse Lingaard (Inglaterra) contra o Panamá

Dries Mertens (Bélgica) contra o Panamá

Luka Modric (Croácia) contra a Argentina

Lionel Messi (Argentina) contra a Nigéria

Ahmed Musa (Nigéria) com o segundo gol contra a Islândia

Nacho (Espanha) contra Portugal

Ricardo Quaresma (Portugal) contra o Irã

Juan Quintero (Colômbia) contra o Japão

Benjamin Pavard (França) contra a Argentina