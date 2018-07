'Neyboy': jogo online desafia internautas a não deixar Neymar cair

Reprodução

Mesmo após a eliminação da seleção brasileira no mundial da Rússia, os torcedores, estrangeiros ou brasileiros, ainda estão pegando no pé do Neymar. O camisa 10, além da fama de "cai cai", ganhou um jogo inspirado nele, o "NeyBoy". O jogo online desafia internautas a não deixar o jogador cair no chão.

O avatar do jogador começa a pender e o internauta precisa impedir a queda pressionando os cursores para esquerda e direita. Conforme o tempo passa, outros personagens da Copa do Mundo aparecem no jogo, como o técnico Tite, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Neymar foi muito criticado na Copa do Mundo por ‘exagerar’ nas quedas durante as partidas da Seleção brasileira. Inclusive, o craque virou tema de uma campanha do Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem) de Portugal, que relacionou o excesso de quedas do jogador brasileiro com o de chamadas não emergenciais.

Além disso, Neymar virou um passo de dança em uma quadrilha brasileira e posições sexuais em uma campanha de um motel, também no Brasil.

Para acessar o jogo, clique neste link.