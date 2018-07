Vídeos: Delegação do Treze é recebida com festa após acesso à Série C

Jogadores são recebidos com festa Foto: Jefferson Cariri

Após o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Treze é só comemoração. Os jogadores do Galo chegaram em Campina Grande por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira (10). Na cidade, eles foram recepcionados por centenas de torcedores que os aguardavam na Avenida Brasília. De lá eles seguiram em carreata até o Estádio Presidente Vargas.

"Parabéns à nação. Era 3h da manhã e todos presentes na avenida Brasília pra receber nossos guerreiros", comemorou o torcedor Júlio César.

Nas semifinais, o Treze vai enfrentar o Imperatriz-MA. O primeiro jogo será dia 15 de julho, nos domínios do adversário, e a decisão da vaga em Campina Grande no dia 22.

O elenco se reapresenta nesta quarta-feira (11) às 8h30. A comissão prevê treino em dois períodos, às 8h30 e 15h, respectivamente.