Campinense vence partida contra Ferroviário mas deixa acesso escapar nos pênaltis

Reprodução/ Instagram

Apesar da vitória de 1 a 0 em cima do Ferroviário, que jogava pelo empate, o Campinense não garantiu o acesso. O sonho da raposa escapou nos pênaltis.

No momento tenso da decisão, o clube cearense levou a melhor e venceu por 5 a 4, ficando com a última vaga para Série D do Brasileiro de 2019, juntamente como São José-RS, Treze-PB e Imperatriz-MA, que conseguiram o acesso e vaga nas semifinais no último domingo (8).

No jogo da volta, realizado na noite desta segunda-feira (9), no Amigão, a Raposa lutou para sair de campo com o acesso no tempo normal. Para isso, precisava vencer por dois ou mais gols de diferença, uma vez que havia perdido o jogo da ida por 3 a 2, em Fortaleza.

No entanto, o Ferroviário foi mais competente nas penalidades e marcou os cinco gols, sendo o último com Edson Cariús. Pela Raposa, Felipe Macena acertou a trave.

O único gol da partida, no tempo normal, veio só na segunda etapa do jogo. Aos quatro minutos, Zeca cobrou escanteio na cabeça de Denílson, que deu um leve desvio para Jorginho. O meia mandou direto para o gol e marcou para o clube campinense.

O Ferroviário vai enfrentar o São José-RS na semifinal do torneio. A CBF ainda vai confirmar as datas do confronto.



Ficha Técnica

Escalação

Campinense: Jeferson, Alex Murici, William Goiano, Rafael Jansen e Zeca; Jorginho, Felipe Macena, Marcinho e Thiago Potiguar (Jackinha); Danillo Bala (Marcelinho) e Denilson (Rodrigo Silva). Técnico: Ruy Scarpino.

Ferroviário: Gleibson, Gustavo (Vitinho), Luiz Fernando, André Lima e Sávio; Mazinho, Gleidson (Lucas Mendes), Leanderson (Esquerdinha) e Janeudo; Edson Cariús e Luís Soares. Técnico: Marcelo Vilar

Árbitro – Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes – Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Gols – Jorginho, aos 5min do 2ºT

Cartão amarelo – Rafael Jansen, Felipe Macena, Jorginho, Jackinha (C); Sávio (F)