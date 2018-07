Reprodução/ Twitter

Apesar da Copa do Mundo ter chegado ao fim para a seleção brasileira, as piadas envolvendo as quedas de Neymar continuam a todo vapor. A vítima da piada da vez foi o repórter do SporTV, Alexandre Oliveira, em Paris.

O jornalista estava se preparando para fazer uma entrada ao vivo, quando foi abordado por um jovem torcedor. O rapaz com camisa da seleção da Itália perguntou se o repórter era brasileiro e, após uma resposta positiva, ele se jogou no chão imitando Neymar.

Confira: