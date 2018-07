Craques da Bélgica se envolvem em polêmica com traição e noite romântica com ex

Reprodução/ Redes Sociais

Dois principais jogadores da seleção da Bélgica, algoz do Brasil na Copa do Mundo 2018, dividem muito mais que o entrosamento em campo, eles são o centro de uma polêmica envolvendo uma ex-namorada, uma noite ‘caliente’ e uma promessa de amor.

O goleiro Thibaut Courtois e o meia Kevin De Bruyne são amigos desde a adolescência, quando jogaram juntos em uma mesma equipe de futebol, na Bélgica. Entretanto, a amizade foi afetada em 2013, quando a namorada de Bruyne o traiu com Courtois.

Em entrevista ao Daily Mail, Caroline Lijnen, ex-namorada do craque, disse que saiu com o goleiro, na época, para se vingar do meio-campista que havia se envolvido com sua melhor amiga.

“No verão de 2012, Kevin me contou que teve um caso com a minha melhor amiga. Eu lhe dei a escolha: ela ou eu. Eu estive pronta para lhe dar outra chance, mas nossa relação nunca mais foi a mesma depois daquilo”, disse Caroline.

Sendo assim, a jovem resolveu dar o troco. Ela conta que saiu com o goleiro e ele a prometeu “o que não tinha recebido durante um relacionamento de três anos com De Bruyne”. Segundo Caroline, Courtois cozinhou para ela no primeiro encontro e a deixou à vontade para conversar, algo que ela sentia falta com Bruyne.

Ainda segundo a publicação, os dois jogadores ficaram sem se falar por muito tempo, mas se reconciliaram, após a Federação de Futebol da Bélgica e o técnico, Marc Wilmots, intervirem na história. Atualmente, De Bruyne é casado com Michele Lacroix e Thibaut Courtois não manteve o relacionamento com Caroline.