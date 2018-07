Neymar já passou 14 minutos caído em campo durante a Copa do Mundo

Neymar caído em campo durante a partida contra o México Foto: Getty Images

Exceto pelo 2º tempo da partida contra a Suiça na estreia da Copa do Mundo da Rússia, a Seleção Brasileira vem demonstrando um bom futebol em solo europeu, sendo elogiada pelos mais diversos veículos de imprensa do mundo.



Um fator porém, vem chamando ainda mais atenção da mídia do que o desempenho do Brasil em campo, que joga nesta sexta-feira (5) contra a Bélgica pelas quartas de final do Mundial. Apesar de ter dois gols e uma assistência até o momento, Neymar está sendo criticado pelo “cai cai” durante as partidas.

Muitos jornalistas locais e estrangeiros acreditam que o craque esteja exagerando nas demonstrações de dor quando sofre algum contato, e esteja até mesmo simulando faltas. De acordo com o site RTS Sports, por exemplo, que apura dados ao vivo de jogos esportivos, o atacante já passou 13 minutos e 50 segundos caído no gramado desde que a Copa começou.

É bem verdade também que Neymar é um dos mais caçados em campo, com 23 faltas marcadas a favor dele, ainda segundo a RTS Sports. Somente no duelo contra os suiços, ele sofreu bastante com os marcadores, sendo alvo de 10 faltas. Para alguns especialistas, um dos motivos de tanta “violência” com o atleta do PSG é seu estilo de jogo, que parte para cima dos adversários com dribles rápidos.

