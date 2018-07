Imprensa estrangeira repercute 'jeitão' de Tite em entrevistas

No Brasil, o modo paciente, direto e muitas vezes pregador do técnico Tite durante as entrevistas ganhou até apelido: Titebilidade. Com a Copa do Mundo, o treinador da seleção brasileira passa a estar na vitrine também da imprensa internacional, que o acompanha nas coletivas concedidas após treinos e jogos da equipe nacional. As percepções dos jornalistas estrangeiros variam, mas a maior parte é positiva ao comandante.

"Já ouvi um jornalista inglês dizer que Tite tem a imprensa brasileira na palma da mão. Não sei se é tanto assim. Mas não acho que isso seja por acidente. Ele tem um charme", disse ao Extra o irlandês Joe Callaghan, do canadense Toronto Star.

A famosa ironia britânica foi utilizada pelo jornalista Barney Ronay em matéria para o jornal The Guardian: "Tite fala por tanto tempo e de forma tão apaixonada, que depois de alguns instantes você começa a se perguntar sobre o fechamento do metrô ou do crescente perigo de desidratação".

Da emissora italiana Mediaset, a jornalista Francesa Benvenuti se rendeu. "Ele é um personagem fascinante, sua dialética encanta e eu realmente gosto da relação direta e confidencial que ele tem com a maioria dos jornalistas. Eu também gosto muito de sua característica emocional: na minha opinião, no futebol moderno, um técnico deve, acima de tudo, saber administrar as relações humanas, entender seus jogadores, saber como se relacionar com a mídia. Tite faz tudo isso."