“É muito irritante de assistir”, diz Peter Schmeichel sobre ‘simulações’ de Neymar na Copa

Peter Schmeichel não poupou críticas a Neyma Imagem: Reprodução/Sky Sports

Ex-goleiro e uma das lendas do futebol dinamarquês, Peter Schmeichel viu seu filho Kasper Schmeichel se destacar ao pegar três pênaltis pela Dinamarca na partida contra a Croácia, no último domingo (1), mas ser eliminado da Copa do Mundo da Rússia.



Porém, os comentários do ex-atleta foram direcionados a outro jogador nesta segunda-feira (2). Convidado pela emissora russa RT Sport para comentar o jogo entre Brasil e México, também pelas oitavas de final, Schmeichel não poupou críticas ao atacante Neymar, escolhido como o melhor do jogo.

“Meu Deus, Neymar até ganhou o prêmio de melhor jogador da partida, mas a Fifa tem de olhar para a maneira como ele se comportou nesse jogo. Não consigo achar outra maneira de descrever que não seja lamentável”, comentou ele, se referindo às “simulações” do craque do PSG, especialmente no momento em que Neymar levou um pisão do atacante mexicano Layún.