Maradona comemora gol da Argentina com gesto obsceno e assusta torcedores

Maradona mostrou o dedo do meio durante a comemoração Foto: Reprodução / Internet

O ex-jogador Diego Maradona se exaltou durante a comemoração do segundo gol da Argentina, no jogo realizado nesta terça-feira (26), e estendeu os dois dedos do meio para alguns torcedores na arquibancada. O ex-craque argentino acompanhou a partida em que seu país venceu a Nigéria pelo placar de 2 a 1 no estádio em São Petersburgo, pela Copa do Mundo da Rússia.

O resultado garantiu a classificação da Argentina para a próxima fase da Copa do Mundo. O adversário será a França.

Os gols da Argentina foram marcados por Messi, aos 13 minutos do primeiro tempo e Rojo, aos 40 da etapa complementar.

