A partida acontece no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Foto: Divulgação

Botafogo-PB e Treze começam neste domingo (25) a buscar uma vaguinha na final do Campeonato Paraibano 2018. O primeiro jogo da semifinal acontece no Estádio Almeidão, em João Pessoa, com mando de campo do Belo, que teve campanha pior na fase de grupos da competição.

As duas equipes já sabem, entretanto, quem será o adversário na final caso cheguem lá. O Campinense venceu o Serrano por 2 a 0 na tarde deste domingo no Amigão, em Campina Grande, e já está garantido nas finais.

Tempo Real

Botafogo-PB 2 x 1 Treze - Estádio Almeidão, João Pessoa

Gol: Hiroshi (40' 1º tempo), Allan Dias (43' 2º tempo) - Botafogo-PB; Leonardo Luis (20' 2º tempo) - Treze

Arbitragem: Caio Max Vieira, com auxílio de Lorival Cândido e Jean Márcio Santos

00' - Rola a bola para Belo e Treze no Almeidão!



10' - Em cruzamento de Felipe Cordeiro, Dico ajeita de cabeça para Marcos Aurélio, que chuta no canto e assusta o goleiro Saulo. Primeira chance clara de gol da partida!

13' - Lance esquisito do Treze. Leonardo Luiz recua para o goleiro Saulo, que deixa passar até a linha de fundo. Na cobrança do escanteio, a zaga do Galo tira o perigo.



15' - Jogo para por alguns instantes para atendimento ao goleiro Saulo, do Treze.

19' - AMARELOU para Fernando Lopes! Por falta em Dico, zagueiro do Treze é punido com cartão amarelo.

25' - Marcos Aurélio arrisca de longe e Saulo defende sem problemas. Botafogo-PB é melhor neste início de partida.

28' - Em cobrança de falta na entrada da área, Marcos Aurélio bate direto pro gol e Saulo encaixa.

31' - AMARELOU para Marcos Aurélio! O meia do Belo cai na entrada da área, o juíz entende que é simulação e aplica o cartão a ele.

33' - AMARELOU para Ítalo! Agora os dois zagueiros do Treze estão com cartão amarelo na partida. Ítalo foi punido por falta dura em Rafael Jataí.

34' - Após jogada individual de Edinho Canutama, o atacante arrisca de fora da área e Saulo, do Belo, faz a defesa sem dificuldades.

38' - AMARELOU para Mazinho! O árbitro não pensa duas vezes em punir os jogadores neste 1º tempo. Dessa vez foi o lateral-esquerdo do Belo, por falta em Leilson.

40' - GOOOOOOOL! HIROSHI abre o placar para o Botafogo-PB! Após belo passe de Dico, o meia domina e toca por cima de Saulo na saída do goleiro. 1 a 0 para o Belo!

44' - Caio Max Vieira dá 2 minutos de acréscimo neste 1º tempo de partida.

47' - FIM DE PAPO NO 1º TEMPO! Com gol de Hiroshi, o Botafogo-PB vence o Treze por enquanto no Almeidão, em João Pessoa.

2º TEMPO

00' - Começa o 2º tempo de partida!

01' - Tem SUBSTITUIÇÃO no Treze! Após ter sofrido um princípio de AVC no início do mês, Marcelinho Paraíba volta a atuar pelo Galo. Ele entra no lugar de Adalberto.



02' - Edinho Canutama aproveita vacilo da defesa do Belo, invade a área e chuta forte. Saulo faz boa defesa e evita o Belo de levar o empate.

10 - O jogo fica equilibrado com as duas equipes criando ações ofensivas.

13' - SUBSTITUIÇÃO no Belo! Hiroshi, autor do gol, dá lugar ao meio campista Carlos Renato.

13' - SUBSTITUIÇÃO no Galo! Beleu entra no lugar de Hugo Freitas.

17' - Beleu entra bem no jogo. Ele arrisca um chute, que passa à direita de Saulo.

18' - Segunda SUBSTITUIÇÃO no Botafogo-PB! Nando dá lugar ao meio-campista Allan Dias.

20' - GOOOOOOOLLLL DO TREZE! LEONARDO LUIZ! Após cobrança de escanteio de Marcelinho Paraíba, Saulo tira parcialmente, mas a bola sobra pro zagueiro do Galo que manda para as redes.

21' - A pressão trezeana funcionou e a partida agora está empatada em João Pessoa! Botafogo-PB 1 x 1 Treze.

25' - Última SUBSTITUIÇÃO no Belo! Dico sai para a entrada do também atacante Mário.

27' - AMARELOU para Carlos Renato, do Botafogo-PB.

29' - Em cobrança de falta de Marcelinho Paraíba, Saulo defende e a defesa afasta o perigo.

30' - O Belo responde na mesma moeda. Jataí arrisca de fora da área e o goleiro Saulo defende em dois tempos.

32' - Em chute cruzado de Talisson, o goleiro botafoguense espalma e salva o Belo. Quase a virada do Treze!

35' - Por falta em Jataí, AMERELOU para o autor do gol do Galo, Leonardo Luiz.

42' - Última SUBSTITUIÇÃO no Treze! Sai: Edinho Canutama. Entra: Tibério.

43' - GOOOOOOLLLL DO BELO! ALLAN DIAS DESEMPATA A PARTIDA! Depois de uma bomba de longe de Marcos Aurélio, Saulo não consegue segurar e Allan Dias aparece livre pra marcar. Botafogo-PB 2 x 1 Treze.

47' - Que defesa! Ao receber cruzamento da direita, Mário Sérgio finaliza de primeira e Saulo defende milagrosamente. A bola volta pro atacante botafoguense mas ele manda pra fora.

48' - Expulso! Por falta em Carlos Renato, o zagueiro do Treze Fernando Lopes recebe o segundo amarelo e volta mais cedo para os vestiários.

50' - FIM DE PARTIDA! Com gols de Hiroshi e Allan Dias, os donos da casa vencem o Treze por 2 a 1 e saem na frente no confronto de semifinal. Fernando Luiz descontou para o Galo.

