Auto Esporte e Serrano se enfrentaram na 2ª rodada, com vitória do Lobo da Serra. Foto: Reprodução/Twitter/Edgley Lemos

O Carnaval enfim passou e a programação esportiva local volta com tudo neste fim de semana. Para dar início à 8ª rodada do Campeonato Paraibano 2018, Serrano e Auto Esporte se enfrentam neste sábado (17) às 16h, no Estádio Amigão em Campina Grande.

Ambos os clubes chegam em momentos semelhantes, com uma série de resultados ruins. O alvirrubro, entretanto, está em pior situação, já que veio conquistar seu primeiro ponto no torneio somente na 7ª rodada, no empate contra a Desportiva, em Guarabira. O Macaco Autino não tem mais chances de se classificar para as fases finais, estando destinado a participar do quadrangular do rebaixamento.

Enquanto isso, o Serrano amarga quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate. Mesmo estando na 4ª colocação do Grupo B, o Lobo da Serra ainda enxerga uma grande possibilidade de disputar a próxima fase, uma vez que está apenas a dois pontos do CSP, 2º colocado.

As duas equipes, inclusive, já haviam se esbarrado na 3ª rodada da competição, com vitória do Serrano sob o Auto Esporte, no Estádio Carneirão. Naquela ocasião, o clube pessoense saiu na frente com gol de Élton, mas viu o Serrano virar o placar com Renílson e Rafael Ipiabino.

Semelhança também fora de campo

Tanto o Auto Esporte quanto o Serrano estão vivendo um momento conturbado também fora de campo. Esta semana, o Macaco Autino viu o técnico Ramiro Souza, emprestado pelo Botafogo-PB, entregar o cargo, e Severino Maia está de volta à condição de treinador para terminar esta primeira etapa do Campeonato Paraibano.

O clube campinense foi outro que passou por mudanças no comando recentemente. O Lobo teve as saídas do técnico Suélio Lacerda e do gerente de futebol Fernando Gaúcho, e pelo menos por enquanto, será comandado pelo preparador físico Bruno Araújo. O desafio agora é tentar dar a volta por cima e superar o momento ruim no torneio, visando chegar entre os três primeiros ao final desta fase inicial.

Tabela de jogos neste final de semana:

SÁBADO, 17 de fevereiro

Serrano x Auto Esporte - Estádio Amigão, Campina Grande - 16h

DOMINGO, 18 de fevereiro

CSP x Campinense - Estádio Almeidão, João Pessoa - 16h

Nacional x Desportiva - Estádio José Cavalcanti, Patos - 17h

Atlético x Sousa - Estádio Perpetão, Cajazeiras - 17h



Treze x Botafogo-PB - Estádio Amigão, Campina Grande - 19h