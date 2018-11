Após passar mal, treinador do Santos vai fazer cirurgia no coração

Cuca Foto: Reprodução / Internet

Após sofrer uma ameaça de infarto, Cuca, treinador do Santos, não deve continuar no comando da equipe em 2019. O fato deve-se a pontadas sentidas por ele durante a parteda contra o Cruzeiro, que aconteceu no dia em 23 de setembro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro

+ Campeão sul-americano de jiu jitsu, paraibano Francenildo grava vídeo para TV Tambaú

Recentemente, o presidente do clube, José Carlos Peres, disse que o treinador tem um "problema de saúde", mas, não revelou qual. Fontes internas do clube atestam que os dois não tem um bom relacionamento, e, por isso, mesmo antes da doença, Cuca pretendia deixar o Santos.

O contrato deve ser encerrado logo após o fim do Brasileirão.

Leia mais: Botafogo-PB anuncia mais duas contratações para próxima temporada 2019

Siga nosso Instagram e Facebook e fique bem informado!

Para sugerir pautas, entre em contato com a redação pelo número (83) 9.8684-1874 e 3015-3741.