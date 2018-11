Brasil enfrenta Uruguai em amistoso nesta sexta-feira (16)

A partida acontecerá nesta sexta-feira (16), em Londres. Imagem: Divulgação/CBF

Em Londres, Brasil e Uruguai se enfrentam em jogo amistoso nesta sexta-feira (16), às 18h. Por causa de contusões, a seleção está em desfalque, sem os jogadores Phillipe Coutinho e Marcelo. Renato Augusto e Alex Sandro serão os substitutos.

Na quinta (15), a seleção fez o último treino no Centro de Treinamento do Arsenal, antes de enfrentar o Uruguai. O técnico Tite pôde finalmente trabalhar com todos os jogadores, entre eles, o atacante Richarlison e o meia Arthur.



Visto pela imprensa como um jogador com uma qualidade excepcional na distribuição de bolas, Arthur, que joga atualmente no Barcelona, disse que essa qualidade é consequência do trabalho dos técnicos pelos quais passou, informou a Agência Brasil.

