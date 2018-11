PSG é acusado de contratar jogadores diante de critérios “étnicos”

Paris Saint-Germain Foto: Reprodução / Internet

Uma publicação do Football Leaks divulgou a informação de que o Paris Saint-Germain (PSG) utilizava critérios de origem étnica para contratar jovens jogadores no centro de formação do clube. O fato ganha peso pois na legislação francesa a ação é proibida.

Na França, quem pratica tal ato pode ser punido com até cinco anos de prisão além de multa até 300 mil euros.

Segundo o site, os profissionais encarregados de observar as promessas deveriam preencher alguns requisitos referentes a origem: ser francês, magrebino, antilhano e africano.

A intenção segundo o Football Leaks era selecionar menos jogadores de origem africana e antilhana. Reuniões internas foram detalhadas e no centro dos indícios está Marc Westerloppe, um dos selecionadores. Em determinada declaração ele teria assinalado que já existiam "muitos antilhanos e africanos" no clube.

