Polícia prende suspeito de assassinar ex-jogador do São Paulo

Um homem suspeito de assassinar o meio-campista Daniel Corrêa, ex-jogador do São Paulo, foi detido na manhã desta quinta-feira (1º). De acordo com a publicação do Uol, ele foi preso em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Ao Uol, o advogado Claudio Dalledone, responsável pela defesa do suspeito, afirmou que ele se entregou à polícia para "averiguações".

A mulher dele e a filha de 18 anos também foram conduzidas para a delegacia.

Ontem pela manhã a polícia ouviu uma testemunha que estava com o atleta antes de sua morte. O rapaz contou que Daniel foi espancado dentro da casa do principal suspeito do crime e que havia muito sangue no local. O motivo seria passional, em razão de um relacionamento do jogador com a esposa do suspeito.

A testemunha revelou que o jogador e mais seis pessoas, incluindo ela, estavam em uma boate em Curitiba e decidiram ir para a casa do suspeito. No meio da madrugada, a esposa do suspeito teria gritado por socorro. Depois, conforme a testemunha, Daniel foi espancado no quarto por quatro pessoas.

A polícia apurou que a morte de Daniel Corrêa ocorreu na madrugada do último sábado (27), mas o corpo foi encontrado no dia seguinte por moradores da localidade.

