Santos faz homenagem aos 78 anos de Pelé

Um homenagem ao aniversário de 78 anos de pelé foi postada nas redes sociais do Santos na manhã desta terça-feira (23). O vídeo, que ganhou o título de Pelé - 78 anos, tem 30 segundos de duração e será exibido no tempo que o clube tem direito em comerciais da SporTV e Globo.

O compilado de imagens históricas da carreira do atleta, com destaque para uma cena em que ele recebe um conselho do pai que mudou a sua forma de enxergar o mundo e, em especial, a carreira como jogador. O ex-jogador é descrito como alguém que "desafiou a física e contrariou a lógica", além de fazer da camisa do Santos uma "segunda pele".

Segundo o Uol, as homenagens do Santos a Pelé tiveram início às 0h (de Brasília), com um tuíte de uma coroa em referência à alcunha de "Rei do Futebol".