Vendas de cerveja chegam a subir 50% em dia de jogo do Brasil

Estudo recém-divulgado pela Apas (Associação dos Supermercados Paulistas), mostra que a procura por cerveja aumenta em média de 30% a 50% no período de uma a três horas da partida do Brasil na Copa do Mundo.

Já o consumo de carne, linguiça, salame e bacon em supermercados registra aumento médio de 20%, segundo a pesquisa.

Por outro lado, o Mundial tem atrapalhado os resultados de outros setores do varejo. Lojas de eletrodomésticos e móveis, por exemplo, venderam até 31,5% menos em dias de jogos da seleção brasileira, segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

