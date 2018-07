Após eleições, dólar deve ficar em R$ 5,50, diz banco

O Bank of America publicou um relatório nesta terça-feira (03) em que projeta o dólar em R$ 5,50 após eleições. Segundo o texto, a instituição imagina um pior cenário com vitória de um candidato com agenda contrária à do mercado e com dúvidas sobre sua governabilidade, o que levaria a moeda americana a atingir o valor em 2019. Neste cenário, a inflação iria a 7%, e o PIB teria queda.

No entanto, as perspectivas mais concretas dos analistas do banco acreditam que o dólar fechará 2018 em R$ 3,65.

Para 2019, a projeção é que a moeda americana fique nos R$ 3,72. Ontem (2), o dólar fechou a R$ 3,90.

