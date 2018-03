A Secretaria da Receita Federal divulgou nesta sexta-feira (2) as datas dos pagamentos dos sete lotes de restituição do Imposto de Renda 2018.

A prioridade para o recebimento será dada a pessoas com mais de 80 anos. Em seguida, maiores de 60 anos, portadores de deficiência física ou mental, portadores de moléstias graves e contribuintes com maior fonte de renda no magistério - a partir daí o pagamento é baseado na ordem de entrega de declaração do Imposto de Renda.

Confira as datas dos pagamentos:

1º lote, em 15 de junho de 2018;

2º lote, em 16 de julho de 2018;

3º lote, em 15 de agosto de 2018;

4º lote, em 17 de setembro de 2018;

5º lote, em 15 de outubro de 2018;

6º lote, em 16 de novembro de 2018;

7º lote, em 17 de dezembro de 2018.