Brasil abriga o maior mercado de games da América Latina

Dados da Gracom, escola especializada na formação de profissionais voltados ao setor de games, mostra que no Brasil há, pelo menos, 400 empresas atuantes no setor. Segundo o levantamento, elas movimentaram cerca de US$ 1,5 bilhão em 2017.

O levantamento revelou ainda que o mercado brasileiro paga, atualmente, salários a partir de R$ 2,6 mil (para designer gráfico) e chegam a até R$ 15 mil (para moderadores), com os salários médios ficando entre R$ 4 mil e R$ 6,6 mil.

A Gracom informou ainda que o Brasil já tem 75 milhões de jogadores de videogames.

