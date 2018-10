Dólar tem alta pelo segundo dia consecutivo e encerra em R$ 3,74

O dólar fechou em alta pelo segundo dia consecutivo, com valorização de 1,24% cotado a R$ 3,7422 para venda.

A moeda norte-americana também encerrou ontem em alta (+0,26%), apesar de registrar uma queda acumulada 8,06%até a última sexta-feira (19).

Segundo a Agência Brasil, o índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em queda de 2,62%, com 83.063 pontos.

As ações das principais companhias acompanharam a tendência, com Petrobras registrando queda de 1,98%, Vale com desvalorização de 4,09%, Ambev perdendo 4,45% e Bradesco com menos 2,40%.

Veja também:

+ Caminhonete bate em carroça e mata pelo menos 4 pessoas da mesma família na PB

+ Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Tire suas dúvidas