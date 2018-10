Internet tem preço acessível para apenas 40% da população, diz estudo

Estudo realizado pela Aliança para uma Internet Acessível mostra que para as classes de maior renda do Brasil o preço de 1 GB representa 0,60% de seus vencimentos.

No entanto, os mais pobres comprometem uma fatia muito maior da renda mensal com o acesso à internet: 9,42%. A pesquisa considera acessível o comprometimento de até 2% da renda mensal com internet.

No ranking anual de acessibilidade, o país perdeu sete posições entre as 61 nações de renda média ou baixa, estando agora na 13ª posição.

