Demissões por acordo chegam a 109 mil desde novembro

Formalizada junto da reforma trabalhista aprovada no fim do ano passado, a modalidade de desligamento acordado tem ganhado força no país. Segundo dados revelados pelo Ministério do Trabalho, em agosto, o total chegou a 15.010 — 17 vezes mais do que em novembro, mês de aprovação da reforma, que registrou 855 demissões por acordo.

O modelo ocorre quando patrão e funcionário desejam o desligamento. O empregado demitido tem direito, então, a 50% do valor referente ao aviso-prévio e 50% da multa do saldo do FGTS.

Além disso, ele também poderá sacar 80% dos recursos que estiverem depositados na conta de seu FGTS.