Dívida brasileira chega a 77,3% do PIB

Conforme dados anunciados pelo Banco Central, a dívida bruta do país alcançou R$ 5,22 trilhões no mês passado. O melhor momento da série histórica havia sido em dezembro de 2013, quando o montante correspondia a 51,5% do Produto Interno Bruto brasileiro.

Uma das razões por trás do crescimento do valor é o fato de que os gastos dos governos federais, estaduais e municipais estão superando a arrecadação — o que leva à contração de dívidas para cobrir o rombo.

Em agosto, o déficit primário do setor público foi superior a R$ 16 bilhões.