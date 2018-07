Neto critica Tite e condena ‘pena’ de Edu Gaspar a Neymar: “Ele ganha 7 mil por minuto”

Neto não gostou da postura de Tite no comando da Seleção Brasileira Imagem: Reprodução/Band

O Brasil se despediu da Copa do Mundo na última sexta-feira (6), após perder para a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final. E o ex-jogador, comentarista e apresentador Neto não poupou críticas ao grupo que gere a Seleção Brasileira, especialmente ao técnico Tite e ao coordenador técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Edu Gaspar.



“Eu falei que você ia perder a Copa, Tite. Você quer ser pastor! Vai ser pastor na igreja, irmão. Monta uma igreja para você. Leva o Edu Gaspar junto. Leva seu filho... leva esses caras junto. Você estão com pena do Neymar. Neymar ganha 7 mil reais por minuto”, disse ele em na edição de segunda-feira (9) do programa “Os Donos da Bola”, que apresenta na Band.

Neto continuou com as críticas, colocando a culpa da eliminação em Tite e em Edu Gaspar. “Você não sabe mudar, Tite. Duas Copas com Paulinho, duas Copas com Fernandinho... você levou Taison! Ó quem você levou, rapaz! Você olhava para o banco só tinha o Firmino (...) Você é o maior responsável junto com o Edu Gaspar da gente perder essa Copa fácil”, completou.

