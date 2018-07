Pisão de mexicano em Neymar na Copa deixa Ana Maria Braga revoltada: “Atitude maldosa”

Ana Maria Braga criticou o comportamento de Layún durante o Mais Você Imagem: Reprodução/TV Globo

A vitória do Brasil por 2 a 0 contra o México na última segunda-feira (2) pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia não deixou marcas apenas nos mexicanos, mas também em Neymar. O craque levou um pisão no tornozelo do meia Miguel Layún, o que deixou muitos brasileiros revoltados, inclusive a apresentadora Ana Maria Braga.



Nesta terça (3), a apresentadora tomou as dores do atacante durante o Mais Você. "Atitude maldosa e antiesportiva de quem pisou nele. Ontem eu escutei gente falar que ele não pisou, só encostou a chuteira. Imagina! É o peso inteiro naquele pé. Ele fez de propósito", disse ela.

Quem também aderiu à mesma opinião foi o ator Nelson Freitas, convidado do dia do programa. Para ele, o árbitro italiano Gianluca Rochi foi omisso quanto à situação, já que não deu ao menos um cartão amarelo a Layún.

"Pelo amor de Deus, ele nunca mais jogaria bola na vida. Isso não é esporte. É mau-caratismo. É mau comportamento e dentro de uma arena sagrada não tem espaço para isso. Um juiz desse deveria se envergonhar. Dá uma raiva…" afirmou.

Ainda na segunda-feira, após a partida, os torcedores brasileiros invadiram o perfil do mexicano nas redes sociais pra criticá-lo pela atitude antidesportiva. Leia aqui.

Leia também:

Brasileiro precisa trabalhar mais de 50 minutos para comprar um Big Mac

Após acertar futuro da Argentina, vidente prevê vitória do Brasil