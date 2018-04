A aguardada segunda temporada da série “A Garota da Moto”, coprodução entre SBT e Mixer Films, com estreia prevista para o segundo semestre de 2018, já está em fase de gravação em São Paulo e com novidades no elenco. Além dos principais nomes da primeira temporada exibida em 2016, que foi vice-líder de audiência no SBT, novos personagens também passam a integrar a história.

Com produção da Mixer Films e criação de David França Mendes e João Daniel Tikhomiroff, que também assume a direção-geral artística da série, a primeira temporada de “A Garota da Moto”, além de sucesso em audiência, também ganhou a empatia dos telespectadores e internautas, que fizeram com que alguns dos episódios fossem um dos tópicos de assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, durante a exibição.

“A Garota da Moto” conta a história de Joana (Chris Ubach), que vive sobre duas rodas o dia a dia fascinante e perigoso das ruas, viadutos e vias expressas de São Paulo. Ela é uma motogirl que faz parte desse exército de mais de 300 mil pessoas que cruzam a cidade transportando de tudo, todos os dias, o dia inteiro. Um exército que é, como todos, predominantemente masculino. Joana é uma exceção: é mulher, jovem, bonita e acima de tudo, corajosa. A garota da moto tornou-se aventureira porque se viu acuada, tendo que defender sozinha o seu filho de oito anos, Nico (Enzo Barone), contra gente muito poderosa. Nessa jornada, ela descobre a cada dia forças que nem sabia que tinha para lidar com cada desafio.