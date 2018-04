Mais uma temporada do Show dos Famosos estreou nesse domingo (1º), no programa do apresentador Fausto Silva. A atração, que foi sucesso na temporada passada, deixou os internautas eufóricos.

Entre os artistas, o neto do apresentador Silvio Santos, Tiago Abravanel, foi um dos destaques. Após a apresentação que deu o que falar sobre música I Will Survive, de Gloria Gaynor, Tiago fez um grande discurso na atração contra a homofobia, interpretado pelos internautas como “um tapa” em Patricia Abravanel. Filha de Silvio Santos e tia do ator, que já deu declarações consideradas homofóbicas e até hoje o público levanta essa questão.

Confira alguns dos tweets que repercutiram o discurso de Tiago Abravanel contra a homofobia: