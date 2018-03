A casa da família de Gleici é própria e fruto do esforço da mãe da acreana que trabalhou duro como doméstica e juntou parte do dinheiro de uma rescisão contratual para dar entrada no imóvel. Com a mãe tendo que sustentar os três filhos, a família de Gleici passou fome:

A coluna Retratos da Vida do Jornal Extra, resolveu mostrar como é a casa de Gleici aqui fora. Ela, que tem 23 anos, vive uma vida bastante humilde e diferente daquilo que ela tem passado dentro do programa.

A casa é protegida por uma cerca de madeira e possui um quarto, cozinha e sala (mobiliada com um sofá simples, uma TV e a cama da Gleici). “Íamos usar o 13º (salário) dela para desmanchar a sala e fazer um quartinho aqui. Era o sonho dela”, conta a mãe, que sobrevive atualmente com a ajuda de vizinhos e do dinheiro da exoneração de Gleici no cargo comissionado na Assessoria de Juventude, no Governo do Estado.

A acreana ganhava R$ 2,700 para sustentar a família, comprar remédios para mãe, pagar contas de água e luz, despesas dos irmãos e suprir a casa de alimentos. Ela também usava o dinheiro para pagar metade da faculdade de Psicologia na Uninorte. Os outros 50% são custeados pelo Fies (programa de financiamento estudantil do Governo). Com informações de TV Foco e Extra.

A família Damasceno tem uma conta fiada no mercadinho que fica na frente da casa. “Ela acerta tudo direitinho. É uma menina honesta. Dá gosto de ver”, elogia o comerciante Manoel Malveira.