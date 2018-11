Pedro Bial surpreende e dá selinho em Pablo Vittar: "Estou meio Hebe"

O apresentador deu um selinho na cantora ao recebê-la para uma entrevista Imagem: Reprodução/TV Globo

Acostumado a tratar os convidados com bastante formalidade e bom humor, Pedro Bial surpreendeu Pabllo Vittar com um beijo ao recebê-la para a gravação do programa “Conversa com Bial”, gravado esta semana, mas que ainda não tem data para ir ao ar.

Assim que a drag entrou no palco, o apresentador deu um selinho na artista, que entrou na brincadeira. “Estou meio Hebe hoje”, falou Bial.

De acordo com o site oficial de entretenimento da Globo, a entrevista teve um teor bem diversificado, tratando sobre política, espiritualidade, bullying e até mesmo o “sonho” que Pabllo Vittar tinha de participar do BBB.

