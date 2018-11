Após acusação de plágio, Globo decide colocar nomes dos 26 alunos em abertura de novela

Imagem: Divulgação

A Rede Globo, por meio de nota, decidiu que o nome dos 26 alunos da Masterclass de Aguinaldo Silva serão creditados na abertura do primeiro capítulo da nova novela das 21, “O Sétimo Guardião”.

No comunicado, a emissora reconhece que as “informações e os esclarecimentos prestados” pelos estudantes de que a “sinopse inicial desenvolvida pelo autor Aguinaldo Silva” se baseia “a partir de ideias e colaborações de 26 (vinte e seis) alunos que participaram do curso ‘Masterclass’ promovido pela Casa de Artes Produções Artísticas, Literárias, Cursos e Eventos culturais EIRELI-ME, na Casa Aguinaldo Silva de Artes”.

“A TV Globo informa que concederá os créditos aos mencionados alunos quando da exibição de ‘O Sétimo Guardião’ na grade de programação desta emissora cuja estreia está prevista para o dia 12 de novembro de 2018”, encerra a nota.

Vale ressaltar que até o momento a emissora não havia se pronunciado sobre o caso afirmando que não fazia parte do processo judicial.

Procurado pela reportagem, o aluno da Masterclass de Aguinaldo Silva, e uma das principais vozes entre os estudantes, Silvio Cerceau, disse que “agora a justiça começou a ser feita” e que a “verdade sempre prevalece”.

Na manhã desssa segunda-feira (12), Silvio Cerceau enviou um comunicado à Jovem Pan dizendo que esse “deveria ser o dia mais feliz” da sua vida, mas que não será por “ganância e ego” de um “senhor que se acha acima da lei acobertado por uma emissora que se acha dona de tudo”.

Cerceau manteve a posição adotada desde o início do imbróglio e seguiu afirmando que a sinopse e o primeiro capítulo da novela são de autoria dos alunos e não do professor.

Meses atrás, ele contou que entraria com uma liminar para suspender a exibição do primeiro capítulo da novela – o que de fato aconteceu no final de outubro. Ainda sem a resposta da magistrada, declarou à reportagem que seu advogado estava “tomando todas as providências” e que esperava ter uma resposta ainda nesta segunda.

“Uma certeza tenho: O SÉTIMO GUARDIÃO será o maior sucesso dos últimos tempos, é novela inédita, tem sangue novo correndo ali, não é um autoplágio que os os autores vêm praticando sempre, ou seja contam a mesma história de forma diferente”, encerrou Silvio em seu “desabafo”.