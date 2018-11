Internautas roubam sinal e expõem jornalistas da Globo

Cenas constrangedoras de jornalistas e de bastidores da emissora têm sido publicadas quase diariamente desde que um grupo de usuários do Twitter conseguiu acesso a sinais de satélite e canais de streaming utilizados internamente pela emissora.

Renata Lo Prete, âncora do Jornal da Globo, virou meme por conta de um dos vazamentos. Imagens da apresentadora, fora do ar, bocejando enquanto era exibida uma reportagem no telejornal de fim de noite se espalharam rapidamente pelo microblog.

O alvo mais recente da pirataria foi Andréia Sadi, repórter e comentarista de política. De acordo com o site Notícias da TV, um vídeo que circulou no Twitter na noite de quinta (1º) mostrava a jornalista festejando suas férias e provocando colegas de trabalho durante o GloboNews Em Pauta. As imagens foram apagadas após uma internauta dizer que "a mamata acabaria rapidinho" se as publicações continuassem a ser feitas.