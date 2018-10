Veja fotos do participante Thales, do MasterChef, antes do processo de transição

Foto: Reprodução/ Instagram

O participante Thales Alves, do MasterChef Profissionais 2018, foi o último eliminado no reality. Ele ficou conhecido pela sua personalidade forte, determinação e acidez nas declarações. Com essas características ele ganhou a admiração de alguns e as críticas de outros, mas um outro fator que deixou o público curioso foi o fato dele ser o primeiro participante transexual da atração.

Leia Mais: Prestes a sair da Record, Fábio Porchat grava cena de nu frontal para nova série

Ele começou um processo de adaptação do corpo à sua sexualidade. O participante chegou a relatar, no programa, que sua sexualidade fez com que ele perdesse o contato com a própria família. No entanto, no último episódio, Thales revelou com alegria que recebeu uma ligação da mãe, um dos momentos mais emocionantes da prova de eliminação.

Leia Mais: Asilo contrata gogo boys e promove super festa para animar idosas; Veja fotos

Nas redes sociais do participante, separamos algumas fotos dele antes do processo de transição, inclusive de quando era criança. Confira!

Fotos: Reprodução/ Facebook - Instagram

Leia Mais: RecordTV demite Vida Vlatt por participar do programa de Sônia Abrão